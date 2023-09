Lula fará cirurgia no quadril em outubro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta sexta-feira (1º) que passará por cirurgia no quadril em outubro deste ano. Ele já havia anunciado a necessidade de operação em julho, quando chegou a fazer um procedimento de infiltração, para aliviar as dores na região.

Lula tem artrose na cabeça do fêmur, que é o desgaste na cartilagem que reveste as articulações, e vem se queixando de dores com mais frequência.

“Eu vou parar porque, eu quero confessar, essa dor dói de dia, dói sentado, dói em pé, dói deitado, e não tem remédio. O remédio é operar”, afirmou durante cerimônia de inspeção de obras da transposição do Rio São Francisco, no Rio Grande do Norte.

Lula explicou que a última viagem que fará será ainda em setembro, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, e do encontro do G77 (coalização de 134 nações em desenvolvimento da qual o Brasil faz parte), em Cuba. Antes disso, ele ainda vai à Índia para a Cúpula do G20. O último compromisso em Brasília será a recepção ao presidente do Vietnã, no dia 26 de setembro, e depois o presidente dará uma pausa nos compromissos esse ano para fazer a cirurgia e a posterior recuperação.

