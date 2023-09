Tadeu de Souza prestigia abertura da Copa dos Advogados do Amazonas

Manaus (AM) – vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, é o homenageado deste ano da Copa dos Advogados 2023, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM). O Troféu “Tadeu de Souza e Silva” leva o nome do político, que também é advogado e procurador do Estado de carreira desde 2004.

Na manhã deste sábado (02/09), o vice-governador prestigiou a abertura do campeonato, dando o pontapé inicial do primeiro jogo de futebol masculino, disputado entre os times Habeas Corpus e Transação. A partida ocorreu no Estádio Ismael Benigno (Colina), no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

“Viemos dar o pontapé inicial do campeonato de futebol masculino aqui da Ordem dos Advogados, em Manaus. Serão várias rodadas e a final será em novembro na Arena da Amazônia”, destacou o homenageado, ao lado do presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Estamos homenageando nosso advogado público Tadeu de Souza, que é um craque. Tadeu, você honra muito a advocacia e nós estamos muito felizes em homenagear você, que é um atleta, e estamos torcendo para a sua volta aos campos”, disse Jean Cleuter, acompanhado da vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (Caaam), Nancy Segadilha.

