Com 38ºC, Manaus registra temperatura mais alta do ano nesta quarta

Manaus registrou mais um recorde e teve o dia mais quente do ano nesta quarta-feira (6). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da capital amazonense chegaram a 38ºC.

Esse é o segundo recorde em menos de uma semana. No sábado (2), os termômetros da capital amazonense chegaram a 37,8ºC.

De acordo com o Immet, a estação automática registrou a máxima de 38ºC por volta das 15h.

Veja ranking dos dias mais quentes em 2023

Dia 8 de setembro: 38ºC Dia 2 de setembro: 37,8ºC Dia 25 de agosto: 37,7ºC

Já nos últimos 30 anos, o recorde de temperatura máxima registrada na estação meteorológica do Inmet, em Manaus, foi de 39°C, no dia 21 de agosto de 2015. No entanto, com o passar do tempo, os valores têm se aproximado da máxima registrada naquele ano.

As queimadas e o desmatamento da Floresta Amazônica, em parte do estado. também tem ajudado a elevar as temperaturas ao longo dos anos.

