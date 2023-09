Brasileiro é caçado nos Estados Unidos após fugir de cadeia escalando parede

Um jardim botânico do condado de Chester, na Pensilvânia, Estados Unidos, foi fechado, na tarde desta quinta-feira (7), após um morador das proximidades ter visto o brasileiro Danilo Cavalcante perto do local. Nesta sexta-feira (8), a caçada da polícia americana por Danilo, condenado à prisão perpétua por ter matado a facadas a ex-namorada, entraram no nono dia.

“Enquanto a busca pelo prisioneiro fugitivo da prisão do condado de Chester continua, nossos jardins estão fechados até novo aviso”, informou a administração do Longwood Gardens.

Segundo o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens, o brasileiro foi visto perto do jardim botânico por volta de 12h do horário local (13h no horário de Brasília). Na segunda (4), ele já havia sido flagrado por uma câmera de segurança próximo ao Longwood Gardens.

Escolas tiveram aulas canceladas e parques na região foram fechados para evitar que o fugitivo faça alguém refém ou roube veículos para fugir. Os agentes também recomendaram que a população deixe as casas trancadas. A caçada envolve helicópteros e mais de 100 policiais.

Danilo fugiu da prisão escalando as paredes, no dia 31 de agosto, e desde então tem conseguido escapar do cerco armado pela polícia americana. Ele foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por matar com 38 facadas sua ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, de 34 anos, em abril de 2021. Ela foi assassinada na frente dos dois filhos, de 7 e 4 anos.

Veja momento em que brasileiro foge de prisão nos Estados Unidos.

