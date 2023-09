Equipe Lucivam Araújo conquista Copa Encontro das Águas de Jiu-Jítsu, em Manaus

A competição reuniu 400 atletas no ginásio Bergão, no São Jorge

Manaus (AM) – Com ou sem quimono, quem reina nos tatames é a equipe liderada pelo professor Lucivam Araújo, que conquistou a primeira edição da Copa Encontro das Águas de Jiu-Jitsu Gi e Nogi. A competição organizada pelo empreendedor do esporte João Bosco Júnior, o Bosquinho, reuniu 400 atletas no último sábado (9), no ginásio Bergão, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Com um total de 67 atletas inscritos, o “Dream Team” de Lucivam Araújo faturou tanto as disputas Gi, com 269 pontos, quanto a Nogi, com 99 pontos. Na competição com quimono, a conquista rendeu um prêmio de R$ 1,2 mil à equipe Lucivam Araújo, com sua matriz no bairro da Compensa. Na modalidade Nogi, os campeões receberam um troféu e um kit de suplementos.

“Muito feliz pelo desempenho dos atletas do masculino e feminino e principalmente pelo resultado, pois essa é a nossa primeira conquista num evento organizado pelo Bosquinho. Somos uma equipe em crescimento e hoje, além da Compensa, estamos com filiais no Monte das Oliveiras, Manoa, Jorge Teixeira e João Paulo”, disse o comandante.

Show no Open

Os campeões receberam um troféu e um kit de suplementos Foto: Agência Emanuel Sports & Marketing

Segundo o mestre, a equipe Lucivam Araújo já tinha se destacado no Open Internacional da IBJJF que aconteceu recentemente na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. O grupo teve quase 100% de aproveitamento naquela competição.

“Agora é continuar treinando forte para manter o nível nos campeonatos que teremos pela frente no calendário, como a Copa Osvaldo Alves (FJJAM, 23 e 24 de setembro), a Copa da Juventude (FAJJPRO, 14 de outubro) e o Campeonato Amazonense Nogi (FAJJPRO, 15 de outubro)”, concluiu Lucivam Araújo.

Pódio por equipes Gi (com quimono)

1° – Lucivam Araújo – 239 pontos – R$ 1,2 mil + troféu

2° – GF Team Norte Fight – 139 pontos – R$ 800 + troféu

3° – Denis Wester – 78 pontos – R$ 500 + troféu

Pódio por equipes Nogi (sem quimono)

1° – Lucivam Araújo – 99 pontos – troféu + kit de suplementos

2° – Nabil – 33 pontos – troféu + kit de suplementos

3° – GF Team Norte Fight – 27 pontos – troféu + kit de suplementos

*Com informações da assessoria

