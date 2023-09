Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado dentro de saco no Distrito Industrial

Corpo foi encontrado por morador que passava na via

Um corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado dentro de um saco plástico na avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus, durante a noite desta sexta-feira (15).

Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, um trabalhador que passava nas proximidades avistou um saco de fibra e encontrou o corpo. A vítima apresenta sinais de violência e estava com as mãos e pés amarrados.

Devido ao estado do corpo, não foi possível identificar o sexo da vítima. Ao lado do saco de fibra foi encontrada uma sapatilha feminina, o que fez a polícia acreditar que se tratava do corpo de uma mulher.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

