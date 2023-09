A gerente Micilene da Silva Queiroz foi presa, na tarde desta sexta-feira (15), por envolvimento no roubo de mais de R$ 28 mil de uma empresa de cosméticos e produtos de beleza, situada em um shopping center da Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu no dia 13 de junho deste ano e foi planejado pela mulher, que trabalhava como gerente do estabelecimento comercial.

“A mulher facilitou a entrada de Isaac Moura do Amaral no comércio, deixando as portas do estabelecimento abertas nas primeiras horas da manhã. Ele adentrou no local e, juntamente com Micilene, encenaram agressões físicas àquela, a qual entregou todo dinheiro da renda da loja que estava em compartimentos velados de um cofre da empresa”, disse.

De acordo com o delegado, na data do crime, a mulher sabia que iria ser feito o recolhimento do dinheiro por parte de uma empresa de transporte de valores e, por isso, trocou o turno do seu trabalho, indo trabalhar pela manhã justamente no horário em que os valores seriam repassados para a transportadora.

“Ao longo das investigações, outras três pessoas, incluindo Isaac, foram presas suspeitas de participar do esquema criminoso e dar suporte logístico e operacional para o cometimento do crime”, falou.

Procedimentos

Micilene responderá por associação criminosa e roubo majorado e ficará à disposição da Justiça.

