Detenta produz conteúdo para site adulto dentro de presídio e polícia abre sindicância

Uma detenta está sendo investigada pela Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba (Seap), suspeita de produzir fotos e vídeos para site adulto dentro do Presídio Feminino de Patos. O conteúdo foi vazado nas redes sociais na segunda-feira (18), e o órgão informou que irá abrir uma sindicância para apurar a conduta de uma detenta.

Nas imagens, a detenta aparece sem roupa no banheiro e na cama do presídio. O conteúdo era vendido em uma plataforma na internet. Não foi informado há quanto tempo as imagens são compartilhadas. Após uma vistoria, um aparelho celular, fones de ouvido e carregador foram apreendidos.

O secretário executivo da Seap, João Paulo Barros, disse que a mulher que aparece nas fotos e vídeos trabalhava na cozinha da unidade prisional. Segundo ele, a presa “foi imediatamente desligada e conduzida ao setor de isolamento”.

A mulher cumpre pena por acusação de ser mandante de um assassinato na cidade de Patos. O caso deve ser investigado.

*Com informações do THN1

Leia mais

Detento do semiaberto é executado na comunidade Cidade das Luzes, em Manaus

Ex-detento leva tiros nas mãos e pés após cometer assaltos na Compensa

Detento do semiaberto é assassinado a tiros no Petrópolis, em Manaus