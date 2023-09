Amazonenses são os que mais buscam crédito para limpar o nome, releva pesquisa

Manaus (AM) – Os consumidores do Amazonas são os que mais buscam crédito para limpar o nome. O levantamento “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, realizado pela Serasa em parceria com a Opinion Box, mostra que 27,3% dos locais procuram a alternativa para ficar no verde.

Também é válido destacar que 57% dos amazonenses afirmam ter procurado limite extra no último ano. Os métodos mais buscados e contratados são cartão de crédito (60%) e empréstimo pessoal (50%).

O estudo da Serasa ainda analisou os métodos de pagamento favoritos dos brasileiros. O parcelamento, por exemplo, está em alta: 7 em cada 10 pessoas compram a prazo no país. Os fatores mais considerados antes da compra são a disponibilidade do dinheiro em conta (27%) e a cobrança de juros (25%).

No Amazonas, por sua vez, 75% dos consumidores optam por dividir valores em prestações. O boleto bancário é o método mais comum de parcelamento (35%). Assim como em todo o Brasil, cartão de crédito de terceiros (33%) e crediários específicos de lojas (27%) também são muito procurados para diluir os valores ao longo do tempo.

A pesquisa traz ainda insights sobre organização financeira. 50% dos entrevistados do Amazonas afirmam realizar controle mensal das finanças. Os principais objetivos são economizar para um objetivo futuro (43%) e evitar o endividamento (38%).

Outro dado importante é que o Estado é o mais otimista em relação às finanças pessoais (65%), em comparação com os últimos anos.

