Ataque a tiros deixa dois mortos no bairro Cidade de Deus, em Manaus

Manaus – Uma dupla identificada como Marcelo Soares Nogueira e um jovem identificado como Douglas Nogueira de Araújo, de 17 anos, foram assassinados a tiros no final da tarde desta sexta-feira (22), na rua Sol Poente, comunidade Raio de Sol, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), criminosos armados chegaram na área em um carro para executar alguns desafetos e durante o tiroteio, as duas pessoas foram atingidas.

Ainda de acordo com a polícia, o jovem é inocente e foi morto por engano por estar no local errado no momento do crime, o mesmo foi atingido com um tiro na cabeça. Já o outro homem foi executado com diversos disparos de arma de fogo.

O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Uma perícia foi realizada ainda no local em que o fato ocorreu e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia também:

Modelo revela ter feito acordo com filhos para andar pelada em casa

Perfil que publicou mensagem de Chico Moedas é fake, afirma amigo do influenciador

Telões são montados na Ponta Negra para assistir jogo entre Flamengo e São Paulo