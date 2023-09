Telões são montados na Ponta Negra para assistir jogo entre Flamengo e São Paulo

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai transmitir ao vivo, neste domingo (24), a partir das 14h30, a final da Copa do Brasil, entre os times Flamengo e São Paulo, em dois telões que serão montados no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

O telão de 8 metros será instalado no anfiteatro da Ponta Negra, com visão panorâmica para a praia. Já o segundo telão ficará disponível no palco Murilo Rayol da Casa de Praia Zezinho Corrêa. A entrada é liberada para todos os espaços.

“Esta é mais uma ação da prefeitura para fortalecer o uso dos espaços públicos e o vínculo da iniciativa pública com a população. Esperamos que todos se juntem neste domingo para torcer pelo seu time”, destaca o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Após o evento, os manauaras poderão aproveitar a noite com as toadas de boi-bumbá na voz dos cantores Alciro Neto e Fabiano Neves, e suas respectivas bandas.

*Com informações da assessoria

