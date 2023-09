Perfil que publicou mensagem de Chico Moedas é fake, afirma amigo do influenciador

Moedas, que teve suas redes sociais suspensas após as polêmicas com o fim do namoro com Sonza, segue sem uma conta ativa no Instagram

Durante esta sexta-feira (22), repercutiu na web uma publicação de Chico Moedas sobre o fim do relacionamento com Luísa Sonza. Porém, de acordo com um amigo do influenciador, o perfil do Instagram onde a mensagem foi publicada é falso.

Segundo o site da revista Quem, Pedro Augusto, amigo de Chico Viega, nome verdadeiro do ex da cantora, a conta @souchicoveiga é fake.

Moedas, que teve suas redes sociais suspensas após as polêmicas com o fim do namoro com Sonza, segue sem uma conta ativa no Instagram.

Após a revelação da funkeira no ‘Mais Você’ (TV Globo) sobre o fim do relacionamento motivado por uma traição dele, a conta do Instagram de Chico Moedas foi derrubada por fãs da cantora.

Antes, porém, internautas perceberam que o influenciador já não tinha mais Luísa Sonza na lista das contas que segue. A cantora também deixou de seguir o ex.

As polêmicas começaram já na manhã da última quarta-feira, 20, durante a participação da cantora no matinal comandado por Ana Maria Braga. Ela emocionou os fãs ao ler, ao vivo, um texto que deu a entender que foi traída por Chico.

“É insuportável que a traição, a quebra de combinado, de respeito, confiança, zelo, continuem sendo normalizadas. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente e no que isso desencadeia”, disse ela.

Chico Moedas / Perfil fake. Foto:Reprodução/Instagram

*Com informações da IstoÉ

Leia mais:

‘Ele sabe que foi babaca’, diz Casimiro sobre traição de Chico, ex de Luísa Sonza

Neymar, Cabelinho e Chico: especialista explica onda de traição dos famosos

Chico Moedas fala pela primeira vez após traição contra Luísa Sonza: “Peço respeito”