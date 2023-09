Sine divulga 108 vagas de emprego para esta segunda-feira (25)

Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a disponibilidade de 108 vagas de emprego para esta segunda-feira (25).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

10 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência na indústria de metal em geral e como diferencial cursos na área da indústria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Disciplina, noções de higiene, discrição e agilidade.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico Completo;

Com experiência na função.

Curso desejável em Técnico de Segurança do Trabalho e ter moto própria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: CAMAREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na função.

Determinado e com iniciativa, proativo e disponibilidade de horário para trabalho em escalas e início imediato.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE ESTIVA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em serviços operacionais como ajudante de caminhão, carga e descarga, auxiliar de pedreiro entre outras.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE FRENTE DE CAIXA

Escolaridade: Técnico Completo, Superior Cursando ou Completo

Com experiência na função.

Liderar, orientar e acompanhar as equipes na operação de caixa;

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter curso em panificação e confeitaria, que seja familiarizado com produção de pães especiais, e que possua conhecimento em manipulação de alimentos;

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRAS

Escolaridade: Técnico Completo ou Superior Cursando

Com experiência na Construção Civil.

Formação em Técnico de Edificações, ou superior cursando engenharia civil, arquitetura e áreas correlatas.

Habilidade em Excel avançado ou Power B.I, conhecimento em AutoCAD e Revit; realizar cadastros de fornecedores, materiais e serviços; acompanhar solicitações de compras e controlar pedidos e orçamentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter inglês fluente, curso de atendimento ao cliente, curso de 5S; habilidade com planilhas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em leitura de Projeto

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ser proativo, dinâmico, ágil, atencioso e responsável

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE COBRANÇA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter habilidade de negociação e persuasão; realizar atendimento telefônico, processar e gerenciar pedidos de clientes; realizar atividades financeiras e garantir que todas as negociações estejam em conformidade com a política da empresa

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PINTOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência na área de pintura automotiva, aparelhamento, controle de lixamento e nivelamento de cor.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: POLIDOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em polimento técnico, espelhamento de pintura, higienização interna de veículo e que saiba trabalhar com politriz e boina.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LANTERNEIRO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em desamassados leves e pesados, recuperação de peças e que saiba usar cyborg.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CONFEITARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em produção de bolos e doces e cozinha quente básica.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SALGADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência na produção de massas para salgados assados e fritos, modelagem de salgados e cozinha quente básica.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Experiência em rotinas administrativas em geral, ter domínio em informática (Pacote Office).

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

09 VAGAS: ASSISTENTE OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Primeiro Emprego ou com Experiência.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Experiência em rotinas administrativas em geral, ter domínio em informática (Pacote Office).

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

06 VAGAS: AGENTE DE COLETA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Primeiro emprego, com ou sem experiência

Deve possuir aptidão física para o cargo.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: EDUCADOR AMBIENTAL JR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência nas áreas de vendas, telemarketing, comunicação e relacionamento pessoal.

Desejável ter curso em administração.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE FRENTE DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Técnico Completo, Superior Cursando ou Completo

Com experiência na função.

Liderar, orientar e acompanhar as equipes na operação de caixa;

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

04 VAGAS: MOTORISTA D ou E (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em Noções de Primeiros Socorros, Noções de Mecânica, Legislação de Trânsito, Relacionamento Interpessoal, Liderança, Trabalho em Equipe, Comunicação, Foco em Resultado.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em habilidade de inspeção.

Curso desejável em Ferramentas de qualidade, Pacote Office e Técnico em qualidade.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo Caracterizador OBRIGATÓRIO e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função;

Ter curso de estoque ou áreas afins.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função;

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

