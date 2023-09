Grupo Literatus: Inscrições para concurso de bolsas de estudos encerram nesta quarta-feira

Manaus (AM) – As inscrições para o concurso de bolsas de estudos do Centro de Ensino Literatus, o “Bolsão Solidário Literatus”, encerram nesta quarta-feira (27). Os aprovados terão direito a descontos de 15% a 100% em cursos que vão do auxiliar e técnico até a especialização, nas modalidades presenciais e Educação a Distância (EaD).

Para participar do “Bolsão Solidário Literatus” é necessário ter concluído o ensino médio ou estar cursando a partir do 2° ano do ensino médio na rede pública, ou particular. Já para aqueles que desejam iniciar o curso Técnico em Radiologia, é obrigatório ter acima de 18 anos.

São quase 30 opções de cursos oferecidos no “Bolsão Solidário Literatus”: Auxiliar de Saúde Bucal (EaD), Técnico em Análises Clínicas (presencial), Técnico em Enfermagem (presencial e EaD), Técnico em Estética (presencial), Técnico em Nutrição e Dietética (presencial), Técnico em Radiologia (presencial), Técnico em Administração (presencial e EaD), Técnico em Contabilidade (presencial e EaD), Técnico em Finanças (presencial e EaD), Técnico em Logística (presencial e EaD), Técnico em Qualidade (presencial e EaD), Técnico em Recursos Humanos (presencial e EaD), Técnico em Automação (presencial), Técnico em Eletrotécnica (presencial), Técnico em Mecânica (presencial), Técnico em Edificações (presencial), Técnico em Segurança do Trabalho (presencial), Técnico em Informática (presencial), Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (presencial), Especialização em Instrumentação Cirúrgica (presencial), Especialização em Saúde do Idoso (presencial), Especialização em Saúde do Trabalhador (EaD), Especialização em Urgência e Emergência (presencial), Especialização em Marketing Digital e Comércio Eletrônico (presencial), Especialização em Finanças e Legislação Tributária (presencial), Especialização em Legislação Trabalhista (presencial) e Especialização em Logística Reversa (presencial).

Os interessados devem acessar o site www.literatus.edu.br. A inscrição solidária será de um quilo de alimento (arroz, feijão, macarrão ou macarrão para sopa) que será doado ao abrigo Moacyr Alves.

“Após a inscrição pelo link, o candidato deverá entregar o alimento até o dia 27 de setembro para a confirmação da inscrição, nas sedes Pará e Paraíba. A inscrição só terá validade após a confirmação”, informou a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha.

Após a confirmação do recebimento do alimento, o candidato receberá um link do processo seletivo para anexar uma cópia de uma carteira de identificação com foto (RG, CTPS, Registro Profissional, Registro Militar ou documento equivalente), CPF e comprovante de residência.

Os candidatos que pretendem concorrer a vaga no curso Técnico em Radiologia devem apresentar documento (declaração ou diploma/histórico) que comprove a conclusão do Ensino Médio e a maioridade, bem como, os candidatos que pretendem concorrer às vagas nos cursos de especialização, devem apresentar (declaração ou diploma/histórico) que comprovem a conclusão do curso Técnico no ato da confirmação da inscrição.

A prova ocorrerá na modalidade on-line, no dia 30 de setembro, e terá duração de duas horas. Serão ao todo 40 questões, sendo 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática e 10 questões de Conhecimentos Gerais.

O resultado será divulgado no dia 03 de outubro de 2023, a partir das 8h no site da instituição. A classificação será feita através da pontuação geral do candidato, em ordem decrescente, obedecendo ao número de bolsas por curso e turno.

Os primeiros colocados de cada turno ganharão desconto de 100%, os segundos colocados de cada turno terão direito a 50%, e do 3.º ao 26.º lugar do turno vespertino terão 15%. Os demais candidatos ganharão 50% na matrícula em qualquer curso e em qualquer turno, exceto aqueles que obtiverem nota igual a zero na prova.

A matrícula dos aprovados será realizada entre os dias 3 e 7 de outubro, no Setor Comercial do Centro de Ensino Literatus. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 9 de outubro.

A instituição possui duas unidades, sendo uma localizada na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, 965, em Adrianópolis, e a outra na rua Pará, n.° 165, no Vieiralves.

*Com informações da assessoria

