Polícia Civil procura taradão do InDrive que violentou passageiras em Manaus

Manaus (AM) – O motorista de aplicativo Marcelo Gustavo Lima da Silva, de 36 anos, investigado por crimes praticados contra passageira durante corridas via aplicativo de mobilidade urbana, em Manaus, está sendo procurado pela Polícia Civil.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 15° DIP, a vítima, de 25 anos, informou que na madrugada do dia 17 de setembro, por volta das 4h, solicitou uma corrida do bairro Adrianópolis, zona centro-sul, para o bairro Nova Cidade, zona norte.

Durante o trajeto, o indivíduo desviou a rota para uma rua escura, pegou uma faca, a ameaçou e tentou abusar sexualmente dela, que conseguiu fugir.

Após a mulher relatar o fato e postar a foto do autor em uma rede social, outras vítimas reconheceram o infrator, e registraram BO contra ele.

As investigações iniciaram e foi possível identificar o motorista de aplicativo Marcelo Gustavo Lima da Silva. O mandado de prisão foi representado à Justiça, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

A PC-AM solicita a quem tiver informações da localização de Marcelo Gustavo, deve repassar aos números (92) 99294-7323, disque-denúncia do 15° DIP; (92) 99361-6172, do 19° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.

