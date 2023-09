Professora transporta 25 crianças em carro de uso pessoal e é presa

Dentro do carro, 3 crianças estavam no porta-malas, seis estavam no banco dianteiro e outras 16 estavam no banco traseiro

Uma professora foi detida e presa por transportar 25 crianças em um veículo particular, em Bukhara, cidade localizada no Uzbequistão. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível identificar crianças amontoadas umas sobre as outras dentro do carro.

Conforme com o jornal O Globo, as autoridades interceptaram o veículo, modelo Chevrolet Spark. Dentro do carro, 3 crianças estavam no porta-malas, seis estavam no banco dianteiro e outras 16 estavam no banco traseiro.

O carro era de uso pessoal da professora e tinha capacidade para apenas quatro passageiros. Após as imagens viralizarem na internet, a professora admitiu que transportava as crianças diariamente porque os pais dos alunos tinham dificuldade em buscar os filhos na escola.

A professora foi acusada de condução perigosa por um conselho público no Uzbequistão e aguarda julgamento.

