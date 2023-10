Feira do Pirarucu ocorre neste final de semana em Manaus

Somente o corte do filé será limitado a cinco quilos por pessoa

Manaus (AM) – Neste sábado e domingo, 7 e 8 de outubro, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realiza uma nova edição da “Feira do Pirarucu”, com 5,2 toneladas de pirarucu fresco de origem sustentável disponível para venda.

O filé será comercializado a R$ 30 reais o quilo; a manta a R$ 21 o quilo; a ventrecha a R$ 16 o quilo; a carcaça a R$ 7 o quilo; e a cabeça inteira do pirarucu a R$ 10 por unidade. Somente o corte do filé será limitado a cinco quilos por pessoa.

O pirarucu é oriundo do manejo sustentável realizado por pescadores da comunidade Maripulândia, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada no município de Fonte Boa, interior do Amazonas. A venda beneficiará diretamente 10 famílias dessa comunidade.

A “Feira do Pirarucu” acontecerá das 7h às 11h, ou enquanto durar o estoque, na sede da FAS que fica situada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus.

