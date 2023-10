Manifestantes fazem caminhada contra o aborto no Centro de Manaus

Manaus (AM) – A “Marcha da Família Contra o Aborto” ocorreu na manhã deste domingo (8), na Praça do Congresso, no Centro de Manaus. Os movimentos conservadores começaram a se mobilizar após a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez começou a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em Manaus, o movimento passou a ganhar força após deputada estadual, Débora Menezes (PL-AM), e o vereador Raiff Matos (DC), apoiarem a causa através das redes sociais.

“A gente retornou agora às ruas para passar um recado para todo o Brasil, que nós defendemos a vida, o nosso país defende a vida, que nós não aceitaremos o assassinato de crianças no ventre”, salientou a deputada federal.

Os manifestantes, vestidos de branco, fizeram uma caminhada no entorno do Teatro Amazonas, sempre mostrando cartazes com mensagens pró-vida. Após o ato presencial, eles garantiram que o movimento irá continuar pelas redes sociais.

Leia mais

Legalização do aborto volta ao debate público com julgamento no STF

Raiff Matos convoca famílias para marcha contra o aborto em Manaus

Os próximos passos do julgamento do aborto no STF