Campanha arrecada recursos para festa solidária com 700 crianças, em Manaus

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no Instagram: @globalshapersmanaus

Manaus (AM) – A Global Shapers Manaus e o Projeto Curar lançaram a campanha solidária “Faça uma Criança Feliz”, que visa arrecadar recursos para realizar uma festa em homenagem ao Dia das Crianças para 700 participantes do Conjunto João Paulo II, localizado no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

A festa solidária acontecerá no dia 15 de outubro, a partir das 16h30, na Rua Ruy Adriano de Araújo Jorge, próximo à caixa d’água comunitária. A proposta da campanha é arrecadar até R$ 10 mil. O recurso será investido para compra de lanches, aluguel de pula-pula, pintura de rosto, danças e brincadeiras.

Segundo Ana Karolina, organizadora da campanha, o objetivo é proporcionar uma tarde inesquecível de recreação e lazer.

“Nós entendemos que toda criança merece um dia de alegria, onde pode brincar, ganhar presentes, aprender e simplesmente ser criança. Muitas dessas crianças enfrentam incontáveis desafios todos os dias, mas com os valores arrecadados, conseguiremos muitos sorrisos, diversão e memórias felizes para elas”, destaca.

As pessoas interessadas em contribuir com a ação, podem doar os valores financeiros através do PIX, [email protected].

“A sua doação, por menor que seja, fará uma grande diferença. Ela nos ajuda a garantir que todas as crianças tenham acesso a essa experiência inesquecível. Junte-se a nós nessa jornada”, complementa Ana.

*Com informações da assessoria

