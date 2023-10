Tradicional pizzaria de Manaus contará com programação especial para Dia das Crianças

Manaus (AM) – Gincanas, pinturas e atividades lúdicas marcarão presença na Loppiano Pizza a partir desta quinta (12). Em homenagem ao Dia das Crianças – data comemorativa estabelecida no Brasil por meio do Decreto nº 4.867, de 5 de novembro de 1924 –, o estabelecimento localizado na Praça 14 contará com três dias de muita diversão voltados para os pequenos.

Com direito a ambiente decorado com os super-heróis da Marvel, a programação especial da tradicional pizzaria da capital amazonense ocorrerá tanto nesta quinta (12) quanto no sábado (14) e no domingo (15), a partir das 17h. Mas é claro que o dia exclusivo da garotada contará com uma ação personalizada: a pinhata doce.

“É uma tradição mexicana que consiste em uma estrutura suspensa no ar com o interior recheado de doces, que os pequenos tentam quebrar com os olhos vendados. A proposta é que as crianças brinquem entre si e ainda encham os bolsos de guloseimas”, pontua Rogério Cunha, sócio-fundador da pizzaria, ao lado da esposa, Lourdinha Cunha.

Conforme o empresário, na edição do Dia das Crianças deste ano, a Loppiano Pizza – que sempre realiza ações comemorativas destinadas à celebração – busca fazer o resgate de brincadeiras tradicionais, com apoio de monitores de recreação.

“Pega-pega, amarelinha, brincadeira de corda e com balão estão na lista de jogos preparados para garantir a diversão da garotada. Queremos tirar o foco do digital e envolver todas as crianças em atividades mais lúdicas. Por sinal, teremos até mesas de air game e ping pong para que os papais e as mamães também participem das brincadeiras”, detalha.

Segundo Rogério, a estratégia foi toda pensada para criar uma experiência diferente para criançada, bem como garantir que os pais tenham tranquilidade para curtir a gastronomia da casa e possam curtir o momento de lazer em família. “Esperamos que as crianças saiam da pizzaria com a sensação de que aproveitaram bastante a data. A ideia é que toda a família se divirta”, detalhou.

*Com informações da assessoria

