Oficinas para confecção de jogos e brinquedos será realizada em Manaus; saiba como participar

Manaus- Em alusão ao dia das crianças, a Fundação Paulo Feitoza – FFPtech – vai realizar, na manhã do próximo sábado (14), na sede da instituição, localizada no bairro Distrito Industrial 1, zona Sul, a Cultura Maker, evento com diversas oficinas e atividades para os pequenos, entre as quais, ensinar confecção e montagem de jogos e brinquedos.

As crianças também poderão criar e desenvolver projetos de fácil manuseio, seguindo a metodologia do Fab Lab, iniciativa que busca fornecer ferramentas e materiais para a produção rápida de objetos.

Realizada pela primeira vez na FPFtech, a Cultura Maker visa possibilitar que os filhos dos funcionários da Fundação conheçam o ambiente de trabalho inovador em que os pais atuam e, com isso, despertar desde cedo o interesse das crianças pela pesquisa científica e tecnológica.

De acordo com Ana Ferreira, integrante do time da FPFtech, que atua na organização do evento, a Cultura Maker vai promover conhecimento e interação.

“O objetivo da ação é integrar os filhos ao ambiente em que o pai ou mãe trabalha, conhecendo o dia-a-dia de trabalho”, destacou.

Com previsão de iniciar às 8h30 com a recepção, as atividades vão se estender até o começo da tarde de sábado.

*Com informações da assessoria

