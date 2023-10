VÍDEO: jovem é arremessada de brinquedo em parque de diversões

Uma jovem de 16 anos foi arremessada de um brinquedo em um parque de diversões na Tailândia, no último domingo (15). A vítima escorregou pela trava de segurança da atração.

Uma testemunha que estava no local registrou quando o acidente ocorreu. A atração, chamada de “Crazy Wave”, gira em círculos e, conforme ganhou velocidade, a jovem escorregou e foi arremessada.

A vítima foi encaminhada para um hospital, levou pontos nas pernas e já recebeu alta médica. Segundo as autoridades locais, nenhuma denúncia formal foi apresentada contra o parque.

VEJA VÍDEO:

As despesas médicas no valor de 439 dólares foram pagas pelos responsáveis do parque, que também pagaram 82 dólares para que a mãe da vítima não fizesse uma denúncia.

Após o acidente o brinquedo foi fechado, mas na sequência, reaberto. Conforme o responsável pelo local, a trava de segurança apresentou problema por conta das chuvas que atingiram o brinquedo antes da abertura.

*Com informações do SBT Notícias.

