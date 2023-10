Alteração em vias do bairro Alvorada para melhorar fluxo do trânsito no local

mudanças visam proporcionar circulação com mais fluidez e segurança no bairro

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), anuncia duas intervenções viárias nas ruas Cariri e Mayoruna, que passam a ter sentidos únicos, no bairro Alvorada, zona Oeste, a partir desta sexta-feira (20).

Após pedido dos moradores e pesquisa da equipe de Engenharia de Trânsito, que apontou aprovação de 93% da comunidade pela mudança, o IMMU efetuou o processo de sinalização para transformar as ruas Cariri e Mayoruna, no trecho entre a avenida B e rua Juritiê, em vias de sentido único.

A rua Cariri terá circulação da rua Juruti, em direção à avenida B, enquanto a rua Mayoruna funcionará no sentido oposto, da avenida B para a rua Juruti. Essas mudanças visam proporcionar circulação com mais fluidez e segurança no bairro da Alvorada.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto de Mobilidade, Paulo Henrique Martins, o órgão estuda intervenções viárias em outras localidades. “Estamos começando as mudanças aqui pelo bairro Alvorada. Nossa equipe de engenharia também está realizando pesquisas para intervenções no Santo Antônio e Coroado. É desse modo que iremos avançando, gradativamente, no trânsito e melhorando o fluxo nesses pontos onde existem conflitos”, finalizou.

*com informações da assessoria

