Manaus ganha novo Hospital Veterinário com tarifas sociais para pets

Manaus (AM) – Tutores de gatos, cães e de todos as espécies de pets em Manaus tem uma nova alternativa para tratar seus animais de estimação na cidade, a partir desta segunda-feira (18).

Trata-se do Hospital Veterinário Nilton Lins, que iniciou seus atendimentos hoje pela manhã e tem entre seus diferenciais oferecer uma ampla variedade de serviços e atendimentos especializados para a comunidade, com tarifas sociais e acessíveis a todos os públicos, além uma moderna estrutura que inclui consultórios, novos equipamentos e profissionais especializados na área.

Localizado no campus da Universidade, no bairro Parque das Laranjeiras, ao lado do prédio principal, o Hospital Veterinário inicia suas atividades realizando consultas, vacinações e aplicações de medicamentos nos horários de 8h às 17h (de segunda a sexta-feira) e de 8h às 12h aos sábados.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da instituição, Gigliola Clark Pontes, explica que o hospital faz parte de novo setor de Medicina Veterinária da Universidade.

Com área total de 1,5 mil m², o espaço também inclui 11 novas salas de aula, banheiros, auditórios e uma série de outros serviços para os pets que deverão ser anunciados nos próximos meses.

“Além do atendimento profissional especializado, que contará com assistência dos acadêmicos do curso, a população poderá dispor de serviços a custos realmente acessíveis, facilitando o acesso de uma grande parcela da sociedade a serviços veterinários que anteriormente tinham custo elevado e reforçam a missão e as ações de responsabilidade social já promovidas pela Nilton Lins neste segmento”, acrescentou a professora.

*Com informações da assessoria

