Diversos objetos foram levados do interior do estabelecimento

Manaus – Um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (30), mostra o momento em que um homem invade um lava jato na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, para furtar pertences do estabelecimento.

De acordo com informações do proprietário, o suspeito entrou no local pela porta dos fundos e furtou diversos objetos como TV, caixa JBL, materiais de limpeza e refrigerantes do freezer.

VÍDEO: homem invade laja jato para furtar pertences na Zona Centro-sul de Manaus pic.twitter.com/5wwiQDedgS — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 30, 2023

As imagens mostram o momento em que o criminoso coloca os objetos em uma sacola e nem mesmo teme a presença de câmeras de segurança que iriam. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

