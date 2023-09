Quando heróis se tornam vilões no futebol: 5 Erros fatídicos que custaram títulos

O erro faz parte da vida e pode ocorrer em todas as profissões, ou mesmo na vida pessoal dos indivíduos. No futebol, isso não é diferente. Muitas vezes, jogadores consagrados acabam cometendo erros que custam muito caro para suas equipes, tirando possibilidades importantes de títulos e manchando sua carreira, às vezes para sempre.

Isso faz parte do esporte, para alguém levantar uma taça ou comemorar um resultado, alguém também precisa perder. O peso do fracasso é sempre muito ruim, mas os próprios jogadores precisam dar a volta por cima. Para conseguir esse feito, é muito importante o apoio dos companheiros e dos familiares. É importante lembrar, que há sempre chance de superar os problemas no futebol. Nem o brilho da vitória, e nem a tristeza da derrota são eternos no esporte.

Mas como tudo no futebol precisa ser lembrado, selecionamos aqui 5 momentos em que erros de jogadores custaram muito caro para seus clubes. Confira:

1 – Erro de Oliver Kahn na Copa do Mundo de 2002

Oliver Kahn chegou para jogar a Copa do Mundo como um dos melhores goleiros do planeta e confirmou isso nos jogos. Kahn teve atuações sensacionais durante todos os jogos daquele mundial, era o grande destaque da seleção alemã e chegou com muita moral para jogar a final. No entanto, ter que enfrentar o Brasil de Ronaldo e Rivaldo acabou sendo demais para o goleirão, que falhou bisonhamente no primeiro gol do Brasil. A Alemanha ainda tomaria mais um, mas esse sem a “colaboração” do arqueiro.

2 – Pênalti perdido por Edmundo na final do Mundial de Clubes de 2000

Pela primeira vez na história, o Mundial de Clubes da FIFA estava acontecendo com dois times brasileiros. Corinthians e Vasco venceram com autoridade Real Madrid e Manchester United, respectivamente, chegando até a final. Os resultados contrariaram tanto as probabilidades, que se as apostas esportivas tivessem a popularidade de hoje, muitos teriam ganhado bastante dinheiro em plataformas como a Bet365 ou a ibet apostas, somente apostando na vitória dos brasileiros.

O jogo decisivo aconteceu no Maracanã e a torcida vascaína compareceu em peso. A partida, muito equilibrada, acabou indo para os pênaltis, onde o ídolo cruzmaltino, Edmundo, acabou desperdiçando sua cobrança e o Corinthians saiu do Maraca como campeão mundial de 2000.

3 – Roberto Baggio na Copa do Mundo de 1994,

Pela perspectiva brasileira, o pênalti perdido por Baggio traz sempre excelentes lembranças. Entretanto, quando entendemos a importância de Roberto Baggio para o futebol italiano, percebemos que esse não foi “só mais um erro”. Na realidade, esse pênalti marcou a carreira do craque italiano, que mesmo depois de parar de jogar, diz ainda pensar muito no lance.

4 – O escorregão de Andreas Pereira na final da Libertadores de 2021

A edição de 2021 da Copa Libertadores colocou frente a frente as duas maiores potências do continente. O Palmeiras havia vencido a competição em 2020 e o Flamengo em 2019. Além disso, os dois clubes dominavam o cenário nacional. O jogo, como não poderia deixar de ser, mostrava muito equilíbrio e o placar empatado persistiu até o fim do tempo regulamentar. Na prorrogação, no entanto, um erro do jogador Andreas Pereira, do Flamengo, abriu o caminho para Deyverson decidir a partida e, dar ao Verdão, o seu terceiro título da Libertadores.

5 – A falha de Marcos na final do Mundial de 1999

O maior goleiro da história do Palmeiras também é capaz de cometer um erro grave. A grande final que poderia dar o primeiro título mundial ao Palmeiras aconteceu em 1999, contra o Manchester United. O verdão não fez uma partida ruim, muito pelo contrário. Mas a sorte estava do lado dos ingleses, que em uma falha do goleiro Marcos, acabaram abrindo o placar, que se manteve inalterado até o final do jogo.

