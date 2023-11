CIF interdita três bares durante fiscalizações em Manaus

Entre a noite de ontem (3) e a madrugada deste sábado (4), a Central Integrada de Fiscalização (CIF) interditou três estabelecimentos e aplicou notificação em outros quatro por estarem em funcionamento sem a documentação exigida pelos órgãos fiscalizadores. Em um dos locais, localizado na rua Fortaleza, bairro Adrianópolis, que já havia sido interditado, uma festa foi encerrada e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) realizaram a apreensão do equipamento sonoro amplificado.

Ao todo, nove estabelecimentos foram fiscalizados por agentes dos órgãos fiscalizadores que compõem a CIF. Deste total, em cinco foram encontradas irregularidades, entre as quais a falta de licença municipal para o uso de equipamento sonoro.

No bairro Adrianópolis, um local que já havia sido interditado e notificado pelos fiscais da Semmas voltou a ser interditado, pelo uso de equipamentos sonoros sem a de vida autorização. Os responsáveis pelo evento foram orientados a buscar regularização, dispersar os mais de 800 frequentadores e tiveram a caixa de som apreendida.

Outro local, na rua Tomaz do Amaral, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, também estava em funcionamento com o uso de som sem autorização. A Semmas lavrou auto de interdição por ausência de licença municipal para uso de equipamento sonoro amplificado em estabelecimento comercial. O Juizado da Infância e da Juventude Infracional (JIJI) encontrou adolescentes sem documentação no local. Todos foram orientados a sair do local e se encaminhar as suas respectivas residências. No mesmo bairro, um bar, na avenida Marginal, teve a energia cortada por desvio constatado pela Amazonas Energia.

Na Compensa, na rua Oscar Borel, um bar, também, foi interditado pela Semmas, após constatação de irregularidades semelhantes. O local teve a energia elétrica cortada, após equipes da Amazonas Energia ter identificado ligação clandestina.

Ainda na Compensa, outro bar, na rua Antônio José Saraiva, foi notificado pelo JIJI em decorrência da presença de adolescentes; pela Visa Manaus, por funcionar sem licença sanitária; e teve a energia cortada.

As equipes da CIF estiveram, ainda, em outros quatro estabelecimentos, na Cachoeirinha e Centro, onde não foram encontradas irregularidades.

Trânsito

Durante as fiscalizações, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) aplicaram um total de 20 autuações, após constatação de os condutores estarem infringindo as legislações de trânsito.

Efetivo

Participaram da CIF servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM); Polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM); Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM); Conselho Tutelar; Fundação de Vigilância em Saúde Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP); Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); Amazonas Energia; Juizado de Infância e Juventude Infracional (JIJI); Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb); Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Secretaria Municipal de Segurança Pública (Semseg).

