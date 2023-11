Após 11 dias de subida, Rio Negro volta a apresentar descida de nível

Nas últimas 24 horas, o Rio Negro voltou a mostrar movimentos de descida das águas após 11 dias de intensas subidas. Nesta quarta-feira (8), o nível do rio diminuiu 2 centímetros.

No último dia 1, o processo de enchente na região perdeu a força e mostrou a dar sinais de uma possível descida do nível. Atualmente, o Rio Negro está com 13,20 metros.

A pesquisadora em Geociências do Serviço Geológico Brasileiro (SGB), Jussara Cury, disse em entrevista ao Em Tempo, que ainda não é possível afirmar que o processo de vazante terminou por conta deste atual fenômeno que atinge a capital amazonense.

“Isso pode indicar o final da vazante na região? Ainda não, essa fase agora seria de estabilidade dos níveis que estão muito baixos, podem apresentar oscilações e sua recuperação depende da permanência das subidas nas regiões do Alto Solimões e Alto Rio Negro, e do retorno do período de chuvas na bacia como todo”, comentou a profissional.

Todos os 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência. Segundo dados da Defesa Civil, o Amazonas tem 598 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa, ou 150 mil famílias.

