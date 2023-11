Com 3,3 mil vagas gratuitas, SESI Amazonas abre matrículas para Nova EJA

Manaus (AM) – O Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas) por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) está com matrículas abertas até o dia 25 de dezembro para o ano letivo de 2024. São 3.300 vagas gratuitas para a Nova EJA, método onde o aluno estuda 80% de forma online e 20% presencial. Início das aulas no dia 25 de janeiro.

Segundo a gerente de EJA, Patrícia Bezerra, as aulas ocorrem online três vezes por semana no turno noturno e uma vez por mês de forma presencial na Escola SESI Dr.ª Emina Barbosa Mustafa, localizada na Alameda Cosme Ferreira, São José, ao lado do SESI Clube do Trabalhador.

“A metodologia Nova EJA proporciona aos alunos vivências e projetos que desenvolvam as habilidades e competências para o mundo do trabalho, como, por exemplo, a oratória, as habilidades para trabalhar em grupo, curso de inclusão digital, liderança e preparação para o Enem, com aulas no contraturno escolar de Matemática e Língua Portuguesa”, explica Bezerra.

As vagas são para a EJA Ensino Fundamental, destinada a jovens a partir de 15 anos que não terminaram a etapa entre o 1º e o 9.º ano, com duração média de dois anos para a conclusão. Assim como para a EJA Ensino Médio, direcionada a alunos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio – que completa a Educação Básica no Brasil, com tempo médio de conclusão de 18 meses.

O aluno da Nova EJA também tem a possibilidade de receber dupla certificação com a oferta de cursos gratuitos de Qualificação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI). Para mais informações entre em contato por meio do WhatsApp (92) 98480-5108.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Site oferece 44 mil bolsas de estudo para graduação no Amazonas

Creche de Manaus recebe o público durante edição da Feira Científico-Cultural