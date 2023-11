Ex-apresentador desaparece ao tentar pescar em ‘rio de crocodilos’

Um ex-radialista australiano, identificado como Roman Butchaski, está desaparecido desde domingo (12), após ter saído para pescar sozinho em uma região tomada por crocodilos. O caso aconteceu na Península de Cabo York, no estado de Queensland.

Butchaski era conhecido como Butch e amava pescar, segundo a BBC. Ele apresentava um programa sobre pesca na estação de rádio 2GB, de Sydney.

‘País dos crocodilos’

Em entrevista coletiva aos repórteres, o sargento da polícia de Queensland, Duane Amos, afirmou que a região onde ocorreu o desaparecimento de Butchaski é repleta de crocodilos. Apesar de ataques do animal serem incomuns no país, vários foram registrados este ano, informou a BBC News.

Apesar disso, o sargento afirmou que o homem conhecia bem a região:

“Ele estava bem preparado para uma expedição que já havia realizado outras vezes”, tranquilizou Amos, de acordo com a reportagem.

Um porta-voz da Secretaria de Meio Ambiente afirmou, citado pela ABC News, que oito funcionários especializados em vida selvagem estavam trabalhando na operação para garantir a segurança dos demais agentes. Ele também afirmou que, no momento, eles não trabalham com a hipótese de ataque de crocodilo.

“No momento, não há provas de que um crocodilo esteja envolvido no desaparecimento”, pontuou, acrescentando: “O Rio Olive é conhecido como o ‘país dos crocodilos’ e, por isso, as pessoas tendem a achar que esses animais estão envolvidos em tudo’.

Butchaski estava hospedado no acampamento Bramwell Station e saiu para pescar sozinho no Rio Olive pela manhã, mas não regressou. Segundo a ABC News, um alarme foi disparado à noite para comunicar o seu desaparecimento.

Além da polícia, equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Queensland também estão atuando no caso. Helicópteros sobrevoam o local desde domingo. Nesta terça-feira, mais policiais foram cedidos para auxiliar a operação. Durante as buscas, os agentes encontraram o carro do homem no rio e alguns pertences na margem, segundo a ABC News e a BBC, respectivamente.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Mergulhador fica com cabeça presa em boca de crocodilo; saiba o que acontece

Jacarés atravessando rua e árvores derrubadas; confira os efeitos do temporal em Manaus

VÍDEO: homem tenta entrar em jogo com jacaré de estimação