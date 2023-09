VÍDEO: homem tenta entrar em jogo com jacaré de estimação

Torcedor tentou entrar com Wally, nome do jacaré de estimação, alegando que era seu animal de apoio emocional

Um torcedor do Philadelphia Phillies, equipe de beisebol nos Estados Unidos, foi barrado de entrar no estádio para assistir jogo contra o Pittsburgh Pirates por estar com um jacaré de estimação.

Joie Henney, o torcedor, declarou que o jacaré, chamado Wally, é seu animal de apoio emocional. No site oficial, o Philadelphia Phillies explica que são permitidas as entradas de animais serviço como cães-guias, porém, répteis não se encaixam na categoria.

Assista ao momento:

🐊 Homem é barrado ao tentar entrar com jacaré em jogo. pic.twitter.com/GGHRJG1yUn — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 29, 2023

