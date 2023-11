Primeira gasolina carbono neutro do mercado brasileiro chega aos Postos Petrobras

A preocupação com as causas ambientais já é uma realidade para empresas dos mais variados segmentos, que estão cada vez mais engajadas em estratégias voltadas a minimizar os impactos negativos causados ao planeta. As informações são do site CNN.

Entre elas se destaca a Vibra, líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, que busca entregar um portfólio de energias renováveis e compor soluções para uma economia de baixo carbono, capazes de atender a demanda da transição energética e ajudar na descarbonização de seus clientes.

Dentre as estratégias adotadas está o recente lançamento da gasolina Podium Carbono Neutro, vendida com exclusividade pelos Postos Petrobras. Combustível de alta performance que tem todas as emissões de gases causadores do efeito estufa neutralizadas pela Petrobras, fornecedora da gasolina, por meio de créditos de carbono, desde a produção até o uso pelo consumidor final. A Vibra, maior distribuidora de combustível do país, é licenciada das marcas Petrobras e Petrobras Podium.

“Temos a responsabilidade, como a maior distribuidora de combustíveis do país, de dar o exemplo e apoiar nossos clientes em sua transição energética. Ter a gasolina Petrobras Podium carbono neutro em nossos postos é um passo importante nesta missão. Nosso time trabalha visando a evolução, buscando sempre embarcar tecnologia e inovação em nossos produtos. Vamos continuar expandindo a nossa presença e oferta da nova Podium em novas regiões e praças para que os clientes de todo o país tenham acesso a produtos com mais benefícios e atributos”, explica Vanessa Gordilho, vice-presidente de negócios e marketing da Vibra.

Compensação em todas as etapas

Segundo a Petrobras, que fornece para a Vibra com exclusividade o combustível, a neutralização, via aquisição e aposentadoria de créditos de carbono, tem o objetivo de compensar as emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa). A companhia mensurou os GEEs emitidos em todo o ciclo de vida do produto pela metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) do “berço à roda”, que inclui as emissões de fontes controladas diretamente pela empresa e, também, as fontes indiretas de emissões no uso do produto.

Embora o combustível seja fóssil e, portanto, emita GEEs durante sua produção e uso, as emissões são compensadas antes da venda ao consumidor. O usuário final vai comprar uma gasolina neutra em carbono, abastecer, rodar com seu veículo, e as emissões geradas já terão sido compensadas. Dessa forma, a a compensação das emissões da nova Gasolina Petrobras Podium está garantida em toda a cadeia de produção de petróleo, refino, distribuição e consumo.

Inovação com a tecnologia Tecno 3

Desenvolvida no Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) e vendida exclusivamente nos Postos Petrobras selecionados das principais cidades do país, Podium tem como diferenciais a altíssima octanagem RON 102 mínimo e o teor de enxofre abaixo de 20 ppm (partes por milhão). Trata-se da melhor octanagem de fábrica, obtida com as mais nobres correntes dos avançados processos de refino. Soma-se a isso a tecnologia de aditivação da Vibra, chamada Tecno 3, que garante limpeza e proteção do motor, além de economia com a menor necessidade de manutenção.

A gasolina Petrobras Podium é o combustível oficial da Stock Car desde 2015, principal competição automobilística do país, e da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team, que tem como pilotos Felipe Massa e Júlio Campos. A Podium permite que motores de alto desempenho alcancem a potência máxima com que foram projetados, e seu menor teor de enxofre preserva sistemas de pós-tratamento responsáveis por reduzir as emissões do veículo.

Fora das pistas, ela é indicada para motos ou veículos a gasolina ou flex com motores com taxa de compressão acima de 10:1, embora qualquer motor possa usufruir de seus benefícios. Sua formulação garante ainda maior estabilidade à degradação, protegendo o tanque e o motor caso o veículo fique parado por um longo período.

Petrobras Grid: mais proteção e menos resíduos

Desde o ano passado a tecnologia de aditivação Tecno 3 também foi incorporada à gasolina Petrobras Grid e o resultado é a formação de 98% menos depósitos nas válvulas de admissão do que a gasolina comum, chegando a um nível de resíduos três vezes menor que a versão anterior da própria Grid.

Desenvolvida ao longo de 2021 e testada por mais de 700 horas em laboratórios e motores na Alemanha, Estados Unidos e Brasil, Tecno 3 conta com os mais avançados modificadores de fricção, detergentes e anticorrosivos, para um menor gasto com a manutenção do motor. Ou seja, sua fórmula reduz a formação de depósitos de resíduos e remove os já existentes.

Testes realizados no desenvolvimento da aditivação Tecno 3 demonstraram uma melhora de três vezes na proteção contra o desgaste e três vezes menos formação de depósitos que a tecnologia anterior, além da melhora na capacidade de limpeza (remoção de depósitos) de partes internas do motor, como por exemplo as válvulas, e a mais alta proteção contra corrosão. Todos estes fatores geram uma maior economia na manutenção do automóvel e uma maior eficiência em seu desempenho, além de maior rendimento.

O uso da nova tecnologia representa um passo à frente no mercado de gasolinas aditivadas, levando a uma mínima formação de depósitos e proporcionando uma operação mais eficiente dos motores. O desenvolvimento de Tecno 3 teve a preocupação de garantir o desempenho tanto nos novos motores de injeção direta como também nos motores mais tradicionais de injeção indireta, nos quais obteve excelentes resultados.

Por padrão, todos os testes começam com o motor limpo. No entanto, para atestar o poder de limpeza de Tecno 3, foi realizado também um teste adicional, com as válvulas já sujas. Após um ciclo de avaliações com gasolina comum e outro com a Petrobras Grid, ficou demonstrada sua capacidade de remover 82% desses resíduos prévios.

Já no quesito proteção, a Petrobras Grid demonstrou alta performance na redução de desgaste e corrosão. O agente redutor de atrito diminuiu, e muito, o desgaste causado pela fricção, protegendo assim os componentes internos do motor (anéis de segmento, pistões e cilindros). Em laboratório, observou-se uma proteção contra o desgaste de 53% em relação à gasolina comum e três vezes mais proteção que a versão anterior da Grid.

A gasolina Grid também provou entregar o nível mais alto de proteção contra a ferrugem, como se observou nos testes de corrosão realizados em laboratório. Esse mesmo nível de 100% de proteção foi confirmado nas condições mais severas, quando foi utilizada água salgada na verificação.

“Quando o Brasil vai em frente, ele vem de Vibra”

Com mais de 50 anos de mercado e líder no segmento de distribuição de combustíveis e de lubrificantes do Brasil, a Vibra proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor.

No mercado automotivo, a companhia detém a licença de uso da marca Petrobras, formando uma rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o país. Licenciada das marcas Petrobras, Petrobras Podium e Petrobras Grid, a Vibra tem a maior rede de postos do país, a mais confiável e que oferece os melhores produtos e serviços do mercado. As franquias da Vibra Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+.

Por meio de sua estrutura logística a Vibra está presente em todas as regiões do país, através de um portfólio com mais de 18 mil grandes clientes corporativos dos mais variados segmentos como aviação, transporte, indústrias, mineração, produtos químicos e agronegócio.

Com a marca BR Aviation, a empresa possui cerca de 70% do mercado de aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros.

Em constante evolução, a companhia já investiu em torno de R$ 4 bilhões em transição energética, através de investimentos e/ou constituição de parcerias com a Comerc, Zeg, Evolua e EZVolt.

