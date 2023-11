Na última semana, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) iniciou uma investigação contra a rede de supermercados Baratão da Carne, que pertence ao empresário Edilson Rufino, para apurar suspeitas de irregularidades no funcionamento da unidade de beneficiamento de carnes e produtos cárneos da empresa. A ação foi iniciada pela promotora Sheila Andrade dos Santos, da 51ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor, que determinou a abertura do procedimento administrativo N° 09.2023.00000946-6 para apurar a eventual irregularidade.

Para a abertura do procedimento administrativo, o MP-AM levou em consideração a proteção do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com documento do órgão, o intuito é garantir o direito à informação e combater práticas comerciais desleais, como a publicidade enganosa. A investigação visa apurar se o Baratão da Carne está cometendo tais infrações.

A investigação é de extrema importância para a sociedade amazonense. A fiscalização e regulamentação adequada do comércio de alimentos são essenciais para garantir a saúde e a segurança alimentar de todos.

A rede de supermercados Baratão da Carne informou por meio da assessoria que acredita que será comprovada a sua idoneidade no final do processo.

“O Baratão da Carne cumpre e sempre cumpriu com todas as normas de saúde e segurança, bem como as de defesa do consumidor, o inquérito nada mais é que uma investigação de uma denúncia, ‘conjecturas’, temos certeza que ao final do inquérito vai ser comprovada a idoneidade da empresa, bem como o respeito às leis e aos consumidores”, disse a empresa em nota enviada.

Quem é Edilson Rufino?

O dono do Baratão da Carne é envolvido em algumas polêmicas na capital amazonense. No final do ano passado, por conta de sua extravagante festa de aniversário de 50 anos. O empresário gastou mais de R$ 1 milhão na comemoração, que contou com a presença do renomado cantor Wesley Safadão.

Dono do Baratão da Carne dá festa milionária com show de Safadão pic.twitter.com/cDifiFPXBQ — Babilônia (@babiloniaam) November 19, 2022

Em agosto deste ano, Edilson foi acusado pelo empresário Sebastião Lucivaldo Moraes Carril de ter uma dívida de R$90 milhões com a Receita Federal e de ter as contas bancárias bloqueadas.

“O Edilson Rufino deve R$90 milhões para a Receita Federal, que dizer, para o povo do Amazonas. É dinheiro que é investido em infraestrutura, em obras para o bem estar da população. Ele deve Edilson Rufino, teve as contas bloqueadas. Ele não aceita cartão de crédito, tinha um cartão do Baratão da Carne lá que eles expediam não está mais valendo nada. Ele está agora com outra empresa”, disse.

Caso sejam comprovadas as irregularidades no Baratão da Carne, a empresa poderá sofrer sanções legais e administrativas. Além disso, o MP-AM pode requerer medidas corretivas e reparatórias para garantir a segurança e a proteção dos consumidores que frequentam o estabelecimento.

