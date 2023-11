Amazonas alcança 1º lugar no Norte no Ranking de Competitividade dos Estados

O Amazonas conquistou o primeiro lugar na região Norte no Ranking de Competitividade dos Estados, uma avaliação que mede pilares importantes para o desenvolvimento econômico e social.

O Ranking de Competitividade dos Estados é uma ferramenta já conhecida e de grande relevância, que visa apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão dos seus Estados.

No ranking geral, o Estado do Amazonas ocupa o 14° lugar, mas entre os estados do norte, o Amazonas aparece em 1º lugar.

Foto: Divulgação

Em relação a 2022, o estado subiu duas posições. Entre os potenciais em destaque, foram apontadas as áreas de inovação, eficiência da máquina pública e sustentabilidade ambiental. Já os desafios do Amazonas, segundo o ranking, estão na infraestrutura, educação e sustentabilidade social.

O partido do Governador Wilson Lima, União Brasil, comemorou o resultado nas redes sociais, afirmando que o empenho do representante político é comprovado com o 1º lugar do Norte no Ranking de Competitividade dos Estados. Ainda segundo o partido, Lima se destaca por implementar projetos que garantem o bem-estar da população.

