Projeto arrecada doação de brinquedos em Manaus

Manaus (AM) – O período do Natal fortalece a prática de atos solidários. Durante esta época, muitas pessoas buscam praticar ações que beneficiam o próximo, seja presenteando pessoas que ama ou até mesmo ajudando aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade.

Pensando nisso, o Sesc Amazonas, por meio do Mesa Brasil, deu início à 2ª edição do projeto “Natal Feito por Nós”, com o intuito de promover a doação de brinquedos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os interessados podem entrar em contato através dos números: 2121-5377 ou (92) 98131-9748.

Essa atividade resultará em uma manhã de recreação e entrega das doações para crianças, entre 7 e 14 anos, atendidas pela Associação Missionária de Apoio e Resgate (Amar), no dia 21 de dezembro, no Salão de Eventos Zezinho Corrêa do Sesc Balneário.

A associação trabalha pela defesa e garantia dos direitos das crianças, adolescentes e suas famílias, através da oferta de atividades socioeducativas e apoio alimentar.

Na 1ª edição da iniciativa, o instituto Casa dos Filhos foi a instituição beneficiada, tendo 40 crianças beneficiadas. Na ocasião, o Sesc proporcionou uma manhã de recreação e surpresas.

*Com informações da assessoria

