Justiça revoga prisões e leva PMs réus por chacina a júri popular em Manaus

A Justiça do Amazonas decidiu que 16 policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido do Mariano (Rocam) presos por participarem de uma chacina ocorrida em dezembro de 2022, na cidade de Manaus, vão a júri popular. As prisões foram revogadas e os réus devem usar tornozeleira eletrônica enquanto aguardam julgamento.

Em 22 de março, o TJAM acatou o pedido e os policiais passaram a ser réus do caso. Na decisão do juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Lucas Couto Bezerra, do último sábado (4), a prisão preventiva dos réus foi revogada e, com isso, impôs medidas a serem cumpridas por eles.

“Em análise preliminar da prova produzida na instrução criminal da fase sumariante, em cotejo, tão somente para fins de corroboração, com os demais elementos constantes no Inquérito Policial que subsidiou a deflagração da Ação Penal, em estrita observância ao comando contido no art. 155, caput, do CPP, existem indícios suficientes da materialidade e de autoria delitiva para a submissão do fato ao Julgamento pelo Tribunal do Júri”, afirmou o magistrado.

As medidas impostas são:

Proibição de acesso ou frequência a qualquer lugar, público ou privado, onde os parentes das vítimas e as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e sumariante se encontrem;

Proibição de manter contato, por qualquer meio, com parentes das vítimas e as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e sumariante, devendo deles permanecerem distante no mínimo 200 (duzentos) metros;

Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização deste Juízo;

Recolhimento domiciliar no período noturno entre 18:00 e 06:00 horas;

Suspensão do exercício da função pública de Policial Militar, até ulterior decisão, devendo ser comunicado ao Comando Geral da Polícia Militar para o cumprimento imediato da presente decisão, com observância da perda de remuneração quanto às gratificações decorrentes do efetivo exercício da função;

Suspensão do direito à posse e do direito ao porte legal de arma de fogo previsto no art. 6º, §1º, da Lei 10.826/2003 ou decorrente de concessão administrativa pelo exército ou pela Polícia Federal.

Monitoramento eletrônico, devendo ser oficiado ao COC para a instalação dos dispositivos e encaminhamento de relatório mensal de eventuais descumprimentos.

Relembre o caso

Os dois homens e duas mulheres foram encontrados dentro de um carro, na rodovia AM-010, no Amazonas, no dia 21 de dezembro de 2022.

De acordo com a polícia, o carro com os corpos estava na região do ramal Asa Branca, na altura do quilômetro 32. A rodovia estadual liga a capital Manaus às cidades de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

As vítimas estavam com diversos sinais de agressão pelo corpo e foram baleadas. Os policiais envolvidos no crime foram presos na tarde do dia 24 de dezembro do ano passado.

Leia mais:

Mais de 830 kg de drogas são apreendidos em micro-ônibus no interior do AM

Manaus é a segunda capital brasileira que mais reduziu perdas de água, mostra estudo

Shopping de Manaus recebe ‘Aulão de Ritmos e FitDance’ neste sábado; evento é gratuito