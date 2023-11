Black Friday, oferece 20% de desconto em passagens aéreas; veja lista

Manaus- Comprar a passagem aérea com desconto para as próximas viagens é um desejo que pode ser realizado ainda em novembro com a Black Friday, as promoções estão a todo vapor para alguns destinos saindo de Manaus. A Maxmilhas, travel tech oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais e hotéis, promovendo descontos de 20% nos bilhetes aéreos para destinos selecionados. A campanha segue nos dias 17, 23 e 24 de novembro, confira abaixo as regras para aproveitar os descontos.

Vale ressaltar que os destinos com desconto da MaxFriday vão variar e não vão se repetir ao longo dos dias. Por isso, os clientes devem ficar atentos para conseguirem garantir a passagem para a cidade desejada no dia em que aquela oferta for disponibilizada.

Os destinos são revelados somente no dia e horário das promoções. Para não perder nenhuma oferta, os viajantes podem se cadastrar no site da campanha e receberem as novidades da MaxFriday em primeira mão.

Valores de R$ 470,00 até R$ 1.400,00 reais:

MAXMILHAS: MAIS DE 12 MILHÕES DE VIAGENS REALIZADAS

Em 10 anos de atuação, a Maxmilhas já realizou mais de 12 milhões de viagens. Vale destacar alguns pontos desse sucesso: garante a confirmação da viagem em até 12h, além da praticidade que permite os viajantes fazerem buscas na plataforma e compararem passagens aéreas em diferentes companhias, escolhendo a que lhe for mais conveniente. Outro fator é a economia, já que com tecnologia e expertise no mercado, os clientes da Maxmilhas encontram passagens até 60% mais baratas. Por fim, a plataforma investe constantemente em inteligência, trazendo redução de custos com escolha de ida e volta em companhias aéreas distintas, por exemplo.

SOBRE A MAXMILHAS

A Maxmilhas é uma plataforma de pesquisa e compra de viagens que nasceu com o propósito de fazer as pessoas viajarem mais. Fundada em 2013, em Belo Horizonte, já realizou mais de 12 milhões de viagens e foi pioneira na criação de um marketplace que permite a intermediação de milhas aéreas entre quem quer vender milhas e quem quer economizar na passagem.

Leia mais

Black Friday: Procon lista 78 sites para consumidor evitar na hora da compra

Black Friday: Pesquisa revela expectativas e tendências de compra dos amazonenses

Urgente: Trabalhadores dos Correios avaliam greve na semana da Black Friday