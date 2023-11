Homem assalta posto de gasolina na zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – Um homem armado, ainda não identificado, assaltou uma frentista no posto de combustível Atem, localizado na Av. Constantino Nery, na zona Centro-Sul de Manaus, na noite deste domingo (26).

As câmeras de segurança do estacionamento registraram o momento em que o suspeito chega em uma motocicleta e aguarda a frentista terminar de atender um cliente. Em seguida, com a aproximação da vítima, ele mostra a arma que estava na cintura. A ação durou poucos segundos.

Confira o vídeo:

