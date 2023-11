VÍDEO: Estudantes são assaltados em porta de escola em Manaus

Manaus (AM) – Um grupo de estudantes foi alvo de uma dupla de assaltantes enquanto estavam do lado de fora de uma escola pública estadual, localizada no Núcleo 16, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O momento foi flagrado pelo circuito de câmeras de vigilância da área.

Nas imagens, é possível identificar que os estudantes estão distraídos conversando, no celular e até jogado bola, quando o motociclista e o garupa param e partem para cima do grupo, com uma arma na mão.

O suspeito tenta puxar o celular de uma menina que puxa o aparelho e corre. Ele se direciona aos outros estudantes e leva o aparelho de um deles.

Ninguém foi preso e a polícia segue em buscas de informações sobre o paradeiro da dupla.

Confira o vídeo:

⚠️ #MANAUS: estudantes são assaltados em porta de escola; veja vídeo. pic.twitter.com/vSqLa0S0fP — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 21, 2023

Denúncias

Quem tiver informações a respeito do paradeiro da dupla, deve entrar em contato com pelos números (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

