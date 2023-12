Quem não gosta de um bom samba com cerveja gelada, as melhores atrações musicais e companhias maravilhosas? Com essa proposta, será realizado o Último Sambinha do Ano na Casa Luppi, no dia 23 de dezembro, a partir das 17h. Os ingressos já estão à venda.

“O samba voltou bem forte nos últimos meses em todo Brasil, além disso em dezembro em todas as confraternizações, as atrações mais procuradas são de Samba e Pagode! Acreditamos que vai ser um evento lindo”, explica Renato Soares, um dos organizadores.

A proposta do evento é reunir as melhores atrações de samba e convidados para encerrar o ano com chave de ouro com uma grande confraternização. O line-up conta com o ilustre mestre do samba, Chico da Silva, o Samba do Couro Velho, o Sambinha do Galo, Antônio Bahia, Pagode dos Amigos, 40 graus de amor e DJ Noelle. Já o pontapé inicial do carnaval será dado pela cantora Marcia Novo.

“O público pode esperar experiências incríveis, segurança e uma diversão memorável. Queremos unir todas as classes em um só evento! E já estamos de olho no carnaval e quem vai dar esse start é a Marcia”, destacou Renato.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla com valores promocionais de R$ 30, sem a taxa do site, e no dia do evento na bilheteria.

Além de ser uma festa segura e atrativa, é também uma opção para grupos empresariais que querem confraternizar no fim do ano e ainda não decidiram o que fazer.

“Temos valores especiais com reservas de espaços exclusivos dependendo do tamanho grupo. Você não vai ter que se preocupar com a tradicional organização das festas de fim de ano da empresa. A nossa equipe cuida de tudo por você, o seu trabalho é só de divertir e escolher o pacote que melhor atende às necessidades.”, finaliza Soares.

Mais informações sobre pacotes, atrações e serviços inclusos podem ser obtidas pelo telefone (92) 9.9368-2816.

