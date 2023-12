Projeto Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer aposta em arquitetura sustentável no Brasil

Engenheiro aponta que mais de 300 mil empregos serão gerados no país

Um planejamento de proteção ambiental que propõe utilizar de modo sustentável e racional toda a ciência e tecnologia da engenharia de ponta do século em benefício do ser humano; é assim que o projeto Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer é classificado.

De autoria do engenheiro civil, Alexandre Oliveira, a proposta consiste em construir sete torres – assim como as construídas em Dubai – que abrigarão shopping centers, cinemas, supermercados, hotéis, drogarias, escolas, cursos variados, academias de ginástica, universidades, restaurantes, boates, teatros, escritórios, igrejas, clínicas, hospitais, casas noturnas, entre outros.

Foto: Arquivo Pessoal

Apontando em sustentabilidade, a proposta é transformar a região dos Lagos, mais precisamente o Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, em um centro turístico mundial.

“Nós temos o caribe brasileiro no Rio de Janeiro, precisamos aproveitar. Eu já enviei uma apresentação do projeto para o prefeito de Rio das Outras, mas ainda quero apresentar pessoalmente. Dubai é a inspiração, nós podemos fazer um modelo aqui no Brasil também”, explicou Oliveira.

Para investir no projeto, será necessário desembolsar R$ 7 bilhões de dólares. A construção do complexo gerará mais de 300 mil empregos para os brasileiros, impulsionando a economia e o mercado de trabalho no país.

“É a geração de empregos, serão muitos beneficiados, pessoas vão poder trabalhar e morar na cidadela. Já encaminhei o projeto para o presidente Lula, para o empresário Elon Musk, também já entrei em contato com empresas de construção”, enfatizou Alexandre.

Foto: Arquivo Pessoal

Após encaminhar o projeto para o governo federal, o engenheiro espera que a opinião pública contribua, incentive e abra os olhos de investidores sobre as possibilidades de negócios no Brasil.

“Nosso país já ajudou enviando dinheiro para outros países, por que não podemos criar grandes negócios aqui? Enviamos o projeto ao Lula, para ele liderar ou participar conosco”, finalizou Alexandre Oliveira.

