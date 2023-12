Uma adolescente de 15 anos levou um soco de um homem de 34 anos, no centro de Ibiúna, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (8). De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria pedido dinheiro à vítima, que negou.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem aborda a jovem em uma calçada. Ele diz algo para a adolescente, que continua andando. De repente, ele dá um soco no rosto da garota, que perde o equilíbrio e cai no chão. O agressor vai embora tranquilamente.

Guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência. O homem foi abordado e levado para a Delegacia de Ibiúna, onde foi reconhecido pela vítima. Um termo circunstanciado foi assinado e o agressor liberado.

VÍDEO: homem dá soco em adolescente após garota negar esmola. pic.twitter.com/NoMc85jLIl — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 11, 2023

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Ibiúna, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Homem fica com faca cravada nas costas após briga e aguarda socorro ‘pacientemente’

VÍDEO: PM ameaça clientes com arma e dá soco em mulher em bar no AM

VÍDEO: mulher é agredida com soco no meio da rua por desconhecido