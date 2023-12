‘Um Sonho de Natal’ encanta público com artes circenses em final de semana de estreia

Manaus (AM) – O espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida” estreou em Manaus trazendo o encanto do circo para dentro do enredo da peça presente no calendário oficial da cidade. Na edição deste ano do musical, produzido pela Nova Igreja Batista (NIB), sete diferentes tipos de artes circenses compõem as apresentações. A estreia aconteceu neste final de semana.

Acrobacia, tecido acrobático, malabarismo, perna de pau, monociclo, jabolo e swing flag formam as artes circenses envolvidas no espetáculo de 2023. No total, 350 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, jovens e adultos, atuam exclusivamente nestas artes. De acordo com o voluntário responsável pelo setor de arte circenses da igreja, Giancarlo Monteiro, cada tipo de arte requer preparação e treino específico.

“Nós acompanhamos os integrantes dessas artes de perto para ensinar a executar os movimentos da melhor maneira possível durante a apresentação do musical”, destacou Giancarlo.

Espetáculo acontece envolvendo 350 pessoas. Foto: Divulgação

As modalidades circenses participam de vários atos no enredo da peça. A acrobacia e o malabarismo apresentam a criação do mundo com a fauna de animais silvestres.

O estudante Samuel Fidelis, de 19 anos, aprendeu malabarismo na igreja. Ele contou que participar do musical é uma das melhores experiências que já teve.

“Muitos de nós entramos sem saber nada sobre a arte. Eu fui uma dessas pessoas, mas com muito treino, ensaio, dedicação e ajuda dos outros voluntários, conseguimos aprender e levamos isso para a vida”, celebrou Samuel.

Os integrantes das artes circenses do musical, todos voluntários e membros da NIB, aprendem e treinam sua modalidade na própria igreja ao longo do ano. O objetivo é oferecer um verdadeiro espetáculo ao público. As apresentações “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida” seguem em cartaz todos os dias até 25 de dezembro – com exceção do dia 24. Os espetáculos são realizados em dois locais: na Nova Igreja Batista, localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, na Avenida Japurá, bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

O musical é exibido às 20h, de segunda à sexta-feira. Já aos sábados e domingos são duas apresentações, às 17h e às 20h.

