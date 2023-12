Nutricionista dá dicas para comer de forma saudável nas festas de fim de ano

Manaus (AM) – Dezembro chegou e com ele a tentação dos comes e bebes das confraternizações e ceia de Natal. Como resistir e manter a alimentação saudável? Sim, é possível. É claro que exige um pouquinho de disciplina e esforço.

“O ideal é manter uma rotina durante o dia e nunca ir para um desses eventos com fome ou com intervalos muito longos de jejum”, orienta Lívia Ribeiro, nutricionista do Pátio Gourmet.

Conforme a nutricionista, é preciso uma atenção especial para os dias de comemoração. É aconselhável, diz ela, iniciar o dia com um bom café da manhã e um almoço colorido, com muitas folhas. Durante os festejos, buscar, entre o que está sendo oferecido, os queijos, saladas e uma proteína. “Sempre respeitando a saciedade, para não exagerar nas quantidades”, destaca.

Como as bebidas alcoólicas fazem parte dessa agenda, é preciso manter o corpo hidratado. “É sempre necessário intercalar a bebida com o consumo de água. Isso vai evitar que a pessoa sofra muitos danos, em consequência do consumo”, adverte.

Dicas de alimentação

Para enfrentar aquele dia de festa, sem perder o prazer de encontrar os amigos contando as calorias e controlando o menu, a nutricionista dá algumas dicas de como preparar o corpo para manter o ritmo saudável.

“No café da manhã coloque opções de proteínas, como uma bebida com frutas congeladas com um scoop de whey e 200ml de leite vegetal ou de sua preferência, pão francês recheado com frango desfiado, temperado com cenoura ralada, cebola, alho”, indica a nutricionista do Pátio Gourmet.

Já para o almoço, um mix de folhas (alface crespa e roxa, rúcula, agrião), tomate e um peixe grelhado, são as sugestões da nutricionista. E, para o grande momento, observar as opções oferecidas e apostar nas proteínas.

“Em boa parte das ceias de Natal há uma variedade de carnes magras, como peru, bacalhau, lombo e frango. Com tantas opções de proteínas, é interessante consumir mais este tipo de alimento e moderar nas opções de carboidratos, como o arroz, farofa e batatas, por exemplo”, observa.

Para quem vai receber

Lívia Ribeiro também dá dicas importantes ao anfitrião, para que ele ofereça opções saudáveis aos seus convidados. “Algumas substituições podem ser feitas para tornar o cardápio mais nutritivo, como por exemplo, trocar o bacon por oleaginosas na farofa”.

“Nozes, castanhas, amêndoas, avelãs e pistaches podem ser usados para garantir a crocância da farofa. São nutritivos e cuidam da saúde do coração, combatem os radicais livres e protegem os ossos e articulações”, lembra.

Outra dica é substituir o creme de maionese das receitas por iogurte integral ou desnatado. “O iogurte é fonte de cálcio, cuida dos nossos ossos, regula a flora intestinal e combate infecções”, enumera.

As mudanças de ingredientes também são indicadas para os molhos que acompanham as saladas, geralmente muito calóricos. Mostarda, iogurte integral ou desnatado e mel são produtos mais saudáveis que podem substituir a maionese e outros ingredientes.

É relevante também a substituição de refrigerantes por sucos naturais. “São tantas as opções de sucos naturais que é difícil escolher o melhor. Minha dica é uma bebida feita com frutas vermelhas, fonte de antioxidante, que reduz o colesterol ruim e ainda previne o envelhecimento precoce”, indica.

A versão cítrica (limão ou abacaxi) também é indicada, por ser refrescante e contribuir para manter a pele mais bonita e hidratada, além de melhorar o funcionamento da flora intestinal, aponta a nutricionista do Pátio Gourmet.

Sobremesas

A parte favorita de quase todo o mundo e, certamente, onde há excessos, é a sobremesa. “Mas é possível oferecer doces mais saudáveis, com a trocas de ingredientes. Por exemplo, ao invés de fritar a tradicional rabanada, opte por assá-la. O creme de leite do mousse de chocolate pode ser substituído por abacate, enquanto os pedaços de chocolate podem dar vez ao cacau com mel”.

*Com informações da assessoria

