Boticário relança kits presenteáveis de Natal com preços a partir de R$ 29,90

Para celebrar a data mais afetuosa do ano, espalhando encantamento e alegria do Natal, o Boticário preparou uma seleção de kits presenteáveis que vão reforçar todo o amor e a presença nas relações, necessários para a construção de um mundo mais bonito. São mais de 30 opções de presentes, que incluem desde produtos clássicos e queridinhos dos consumidores, até os mais icônicos lançamentos da marca.

Nesta edição, todas as estampas são inspiradas em gravuras que traduzem a magia do Natal e as infinitas possibilidades de padrões e formatos, exaltando as diferenças e imperfeições de histórias, pessoas e situações – assinadas pelo artista Mauro Martins.

As embalagens foram produzidas com papel 100% reciclável – trazendo as clássicas cores do Natal com nuances de dourado e prateado. Os kits e combos exclusivos para a data têm valores que variam entre R$ 29,90 e R$ 367,80, incluindo opções de presentes de diversas categorias, como cuidados com o corpo e as clássicas perfumarias feminina e masculina, que recebem o maior destaque para a data.

Durante os dias que antecedem a celebração natalina, os presentes de Natal contam ainda com a ativação Mais Presente – QR Code que dá acesso a um site exclusivo, em que o consumidor presenteado poderá escolher um presente extra, recebendo o voucher para resgatá-lo. Além de ser uma forma divertida e interativa de aguardar a chegada do Natal, essa também é uma ótima opção para presentear amigos e familiares com sessões de massagem, ingressos para cinema, itens personalizados, entre outros.

Ainda para quem deseja dar um toque pessoal ao mimo e surpreender, a Caixa de Presente Lata do Boticário chegou para tornar o momento ainda mais especial. Feito com folhas de aço e com uma estampa moderna e exclusiva, essa caixa de presente em lata traz mais uma simbologia desse momento tão especial: presentear e ser presenteado de forma inesquecível. Multifuncional e espaçosa, pode ser um presente para si ou para outros, sendo também reutilizável como acessório para guardar recordações ou o seu produto favorito.

