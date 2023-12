Em seis dias de evento, 45ª expoagro recebe 180 mil visitantes e movimenta R$ 192 milhões

Manaus (AM) – A 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) movimentou mais de R$ 192 milhões no agronegócio do estado, entre as atividades da praça de alimentação, venda de animais, operações de crédito rural e entretenimento. O evento contou com 527 expositores e recebeu mais de 180 mil visitantes. Em 2022, foram movimentados R$ 147 milhões em negócios.

Com a proposta de fomentar a economia local, a Expoagro ofertou crédito rural aos produtores rurais afetados pela estiagem. Na operacionalização de crédito rural pelas instituições financeiras mais de R$ 30 milhões em recursos para contratação de operações de crédito foram realizadas. A Feira da ADS e demais atividades da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado Amazonas, movimentaram mais de R$ 400 mil reais, com a comercialização de produtos regionais.

Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), a 45ª Expoagro reuniu 527 expositores institucionais e comerciais, durante seis dias de evento, recebendo mais de 100 mil pessoas, que puderam conhecer o setor primário de perto.

“A Expoagro 2023 aconteceu em sua nova casa, marcando uma nova história para o setor rural amazonense. Quero registrar todo o comprometimento dos colegas durante todos esses dias. Seguimos a determinação do governador Wilson Lima, para realizarmos um grande evento e contribuir com o agronegócio local”, comentou o titular da Sepror, Daniel Borges.

A programação ocorreu no novo Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado no Km 2, na rodovia que liga Manaus a Boa Vista, local definitivo para sediar as próximas edições, e que também vai ser utilizado para palestras, reuniões, cursos, e outras atividades voltadas à produção rural.

“Achei muito bacana a Expoagro, a segurança está aqui presente, a distribuição também do ambiente. Um espaço bem bacana”, destacou Andreo Almeida, visitante.

Capacitações

A Expoagro ofertou também mais de 60 palestras. Ao todo, cerca de 1,7 mil produtores rurais, técnicos, estudantes e público em geral foram capacitados, com o apoio de diversas instituições que difundiu conhecimento, debates e novas tecnologias relacionadas ao meio rural.

Os cursos foram coordenados pelo Departamento Pedagógico da Sepror, em conjunto com Federação dos Sindicatos e Organizações das Cooperativas (Fecoop), e a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

A Expoagro

A Expoagro é o maior evento do agronegócio sustentável no Amazonas. O evento oferece oportunidades de negócios, de contatos e de conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado. Participam da feira pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral.

Nesta 45ª edição, a Expoagro também contou com praça de alimentação; exposições de animais e maquinários agrícolas; cursos de capacitação, palestras e workshops; rodeio, prova dos três tambores; hipismo, parque de diversões; acesso ao crédito rural; rodada de negócios; concurso leiteiro, torneio de queijo e doce de leite; vaquejada e entre outras atividades voltadas ao setor primário.

