Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra, recebe três shows no domingo (17)

Manaus (AM) – A Casa de Praia Zezinho Corrêa vai receber atrações nacionais neste domingo (17), a partir das 17h. Tom Cleber, Mikael e Official 80 vão agitar o público no espaço localizado na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense.

Durante a ‘Tardezinha’ da Casa de Praia, local administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), os shows vão acontecer de forma gratuita, iniciando pela banda de Rock Pop, Official 80, tocando os grandes sucessos dos anos 80. O grupo é conhecido por mesclar um setlist de músicas nacionais e internacionais que vão do pop às clássicas.

“Já tivemos a honra de receber cantores de diversos gêneros musicais no palco Murilo Rayol, e o retorno deles evidencia o apreço que temos conquistado em termos de estrutura e cultura na nossa cidade. Convidamos todos a prestigiarem os shows dos artistas que já consideramos parte integrante da Casa, demonstrando assim o carinho mútuo que compartilhamos”, frisou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Na sequência dos shows, o cantor Mikael subirá ao palco para apresentar ao público o melhor do samba e pagode, que prometem animar a noite dos manauaras. Em seguida, o renome nacional e maranhense, o cantor Tom Cleber, vai encerrar as apresentações com chave de ouro e encantando os visitantes do espaço com melodias envolventes.

