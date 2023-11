Casa de Praia celebra grupo Primas e Bordões em Manaus

Manaus (AM) – A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai sediar, nesta sexta-feira, 1º de dezembro, os 30 anos de carreira musical do grupo Primas e Bordões. O espaço está localizado na avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico da Ponta Negra, zona Oeste.

Na sexta-feira, o grupo Primas e Bordões vão se apresentar com músicas do gênero ‘chorinho’, em comemoração aos 30 anos de carreira, além de promover o ‘Baile da Saudade’ e tocar seus grandes sucessos como “Vai Rolar”, “Baby Xalalá” e “Azul Turquesa”.

“Convido todos para prestigiarem esse momento tão importante para o grupo Primas e Bordões na Casa de Praia Zezinho Corrêa. O nosso espaço, antes abandonado, agora é um espaço que valoriza a riqueza da cultura local, transformando o palco em um espaço vibrante para artistas locais compartilharem sua arte e talento”, salientou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Durante a ‘Tardezinha’ deste domingo (3), o grupo Réu Confesso irá movimentar à tarde dos banhistas e visitantes com muito pagode, e em seguida, o vocalista André Vaz entoará as toadas de boi-bumbá para continuar a animação do fim de semana.

Além de desfrutar da bela paisagem à beira do rio, os manauaras terão a oportunidade de experimentar uma ampla variedade de sabores e atividades.

*Com informações da assessoria

