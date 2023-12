Grupo DB faz promoção com descontos de até 50% em rótulos de vinhos e espumantes

O Grupo DB, maior rede de supermercados do Norte do país, lançou uma promoção com descontos de até 50% em rótulos de vinhos e espumantes nas unidades Empório.

Os descontos são em dezenas de rótulos, até mesmos nos mais sofisticados e reconhecidos mundialmente. O vinho Marival Rose de 750 ml pode chegar a R$ 750 em algumas lojas on-line especializadas e está sendo vendido por R$ 299,99. Já o espumante Fausto de Pizzato, que é encontrado por R$ 150, está sendo vendido por R$ 69,99.

Outros destaques são os rótulos Ita Vietti, Uru Narbona e o chileno Leon Tarapaca.

“Queremos ajudar nossos clientes a tornarem suas festas realmente especiais com bebidas sofisticadas e usadas em datas especiais. Essa promoção anual já é tradicional e muita gente espera por ela tanto para renovar o estoque, se preparar para as festas e encontros ou presentear alguém com algo realmente especial”, afirmou a diretora de Recursos Humanos do DB, Elane Medeiros.

As unidades Empório DB ficam nos seguintes endereços: avenida Coronel Teixeira, 4081, Ponta Negra; avenida Efigênio Salles, 200 e Mário Ypiranga, 799. A unidade da Efigênio Salles tem funcionamento 24 horas e as outras duas das 8h às 22h.

