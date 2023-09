Vídeo: acidente causa inundação de vinho

Uma enxurrada de vinho tinto tomou as ruas da cidade portuguesa de Anadia, próxima de Coimbra.

Entenda

Bebida vazou de destilarias na região de Anadia, a 30 km de Coimbra;

Dois depósitos da destilaria Levira romperam no domingo (10);

A prefeitura afirmou que não há risco de poluição do rio que corta a cidade.

Segundo a imprensa local, foram mais de dois milhões de litros vazados. A vinícola afirmou que vai arcar com eventuais prejuízos na cidade.

Os moradores mostraram preocupação com a poluição do rio da Serra, que corta a cidade. A prefeitura, no entanto, afirmou que conseguiu evitar que o líquido chegasse até lá. Ninguém ficou ferido e o governo ainda está avaliando os danos estruturais.

